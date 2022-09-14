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В Кинель-Черкасском районе мужчина в пьяной ссоре пытался убить свою сожительницу

14 сентября 2022 15:37
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Его ждет суд.

Следственным отделом Отрадного завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 44-летнего жителя села Кинель-Черкассы, обвиняемого в покушении на убийство.

По версии следствия, 13 апреля текущего года обвиняемый в компании местных жителей распивал спиртные напитки в квартире, принадлежащей одному из присутствующих. На почве ревности между мужчиной и его сожительницей возникла ссора, переросшая в конфликт, в ходе которого он нанес женщине удар ножом в область шеи. Довести свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшей, обвиняемый не смог, так как женщина была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.  

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

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