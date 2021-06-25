Виновные в убийстве девушки во время продажи автомобиля в Екатеринбурге получили сроки от 17 до 20 лет

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Свердловский областной суд признал троих жителей Челябинской области виновными в убийстве Ксении Каторгиной во время продажи автомобиля в Екатеринбурге осенью 2019 года, передает корреспондент ТАСС.

"Суд приговорил: Федоровича признать виновным <...> по совокупности преступлений назначить ему окончательное наказание в виде лишения свободы на 20 лет с ограничением свободы на два года и с отбыванием наказания в виде лишения свободы в течение первых пяти лет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии особого режима. Меньшикову признать виновной <...> назначить окончательное наказание на срок 17 лет с ограничением свободы на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал судья.

Третий фигурант - Марат Ахметалиев - также осужден на 20 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, но оставшееся время проведет в колонии строгого режима.

Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября 2019 года после того, как отправилась на встречу с покупателем своего автомобиля. Ее пропажа вызвала большой резонанс, к поиску подключились волонтеры. Тело женщины было найдено на окраине Екатеринбурга, а по подозрению в ее убийстве были задержаны, а затем взяты под стражу двое мужчин и женщина.

Расследованием уголовного дела занималось следственное управление СК РФ по Свердловской области.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС