В Челно-Вершинском районе мужчина провел  20 часов на обязательных работах за езду без прав 

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Судебные приставы отделения Челно-Вершинского района за уклонение от погашения задолженности по алиментам ограничили местного жителя в праве управления транспортным средством. Должник, понадеявшись, что останется незамеченным, сел за руль и катался по райцентру.

На одной из дорог нарушителя остановили и попросили предъявить документы. В ходе проверки выяснилось, что мужчина лишен права управления транспортным средством.

За езду без права управления транспортным средством должника признали виновным по ст. 17.17 КоАП РФ «Нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом». Суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Должник отбыл наказание за благоустройством района и приступил к погашению задолженности, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области