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В Богатовском районе мужчина обвиняется в убийстве своего родственника

28 октября 2024 17:28
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Возбуждено уголовное дело.

Богатовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, 25 октября 2024 года подозреваемый, находясь по месту своего жительства, на почве пьяной ссоры выстрелил в голову своему 73-летнему родственнику. От полученных повреждений мужчина скончался в этот же день в медицинском учреждении.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО 

Теги: Уголовное дело

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