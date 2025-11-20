В Жигулёвске задержаны два молодых человека, подозреваемых в похищении мужчины и вымогательстве

69

В ОМВД России по городу Жигулевску за помощью обратился 27-летний местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что несколько дней назад в вечернее время два молодых человека после словесного конфликта из-за девушки затолкали его в багажник автомобиля и вывезли в лес, где избивая, угрожая предметами похожими на оружие, требовали передать им 50 тысяч рублей.

Сотрудниками УУР ГУ МВД СО совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел в ходе оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлены места возможного нахождения и личности злоумышленников – ранее не судимых 18-летних студента колледжа и безработного.

18 ноября текущего года в результате совместной операции сотрудников полиции и следственных органов, при силовой поддержке сотрудников СОБР «Омега», по местам жительства злоумышленников в Жигулёвске проведены задержания и обысковые мероприятия.

Полицейские продолжают проводить оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО