В Верховный суд РФ 2 декабря поступила жалоба на приговор по делу о квартире Долиной

В Верховный суд (ВС) РФ 2 декабря поступила жалоба на судебные решения по делу о продаже квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, свидетельствует данные с сайта ВС, пишут "Известия".
Предметом спора является иск о признании сделок недействительными, ранее рассмотренный Хамовническим районным судом Москвы.
Теперь решение суда первой инстанции оспаривается в Верховном суде РФ.
Истец Полина Лурье заявляла намерение обратиться далее в Верховный суд РФ, который является последней инстанцией, передает ТАСС.
