2 декабря в СКК «Дворец спорта им. В.С. Высоцкого» прошел матч ВХЛ. 
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над «Тамбовом» со счетом 5:2
Заранее составленное меню помогает избежать лишних расходов и большого количества несъеденных остатков.
Финансист: этом году набор из четырех салатов на одну персону обойдется примерно в 225 рублей
Медик подчеркнула, что растирать обмороженные участки, тем более спиртом или масляными средствами, нельзя — это повреждает ткани.
Фельдшер скорой медицинской помощи дала советы по первой помощи при обморожении
От потерпевшего поступило исковое заявление о взыскании с обвиняемых компенсации морального вреда и материального ущерба.
В Самаре возобновили следствие по делу о покушении на депутата ГД Михаила Матвеева
14 Героев РФ в течение 3 дней будут встречаться с самарской молодежью в разных уголках региона, проводить уроки мужества и разговоры о важном для школьников и студентов.
В Самару прибыли участники Всероссийской акции «Вахта Героев Отечества»
По информации Приволжского УГМС 3 декабря в Самаре ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
3 декабря в регионе облачно, туман, гололед, до +4°С
Выселить женщину не удалось. В результате риелтору пришлось вернуть залог арендаторам, они отправились искать новое жилье.
Калининградка сдала арендаторам квартиру, но через два месяца вернулась, чтобы пожить с ними
Предметом спора является иск о признании сделок недействительными, ранее рассмотренный Хамовническим районным судом Москвы.
В Верховный суд РФ 2 декабря поступила жалоба на приговор по делу о квартире Долиной
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Верховный суд (ВС) РФ 2 декабря поступила жалоба на судебные решения по делу о продаже квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, свидетельствует данные с сайта ВС, пишут "Известия".

Предметом спора является иск о признании сделок недействительными, ранее рассмотренный Хамовническим районным судом Москвы.

Теперь решение суда первой инстанции оспаривается в Верховном суде РФ.

Истец Полина Лурье заявляла намерение обратиться далее в Верховный суд РФ, который является последней инстанцией, передает ТАСС.

Фото:  pxhere.com

 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
2 декабря 2025  12:32
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
В Самаре стартовала традиционная Всероссийская новогодняя акция «Елка желаний»
2 декабря 2025  11:59
В Самаре стартовала традиционная Всероссийская новогодняя акция «Елка желаний»
Самарские производители успешно представили регион на Международной выставке «Петерфуд-2025»
2 декабря 2025  10:52
Самарские производители успешно представили регион на Международной выставке «Петерфуд-2025»
В Самаре рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда в 2026 году
2 декабря 2025  10:33
В Самаре рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда в 2026 году
Владимир Чичев:
2 декабря 2025  09:34
Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы"
