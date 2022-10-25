В Ульяновске арестован 17-летний студент колледжа, готовивший нападение в школе

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Следственными органами Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Ульяновска.

По версии следствия, обвиняемый во время учебы в ульяновском колледже публично высказывал одобрение террористических актов.

"Также он выразил желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой ранее обучался. Для этой цели он приобрел боеприпасы, а также инструкцию по изготовлению коктейля «Молотова» и план-схему помещений школы", - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ульяновской области.

Молодой человек заключен под стражу.

Его преступная деятельность была пресечена в ходе совместных мероприятий сотрудников региональных управлений Следственного комитета, ФСБ, ЦПЭ УМВД России.

Фото: СУ СКР Ульяновской области