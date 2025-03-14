В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора УК, подозреваемого в мошенничестве

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В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора управляющей компании, подозреваемого в мошенничестве.

Общий ущерб, причиненный противоправными действиями злоумышленника, составил более 1 млн рублей.

Следственным управлением Управления МВД России по городу Тольятти расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

В ходе проведения следственных действий установлено, что должностное лицо, деятельность которого связана с оказанием услуг населению, в период с 1 декабря 2024 года по 1 февраль 2025 года используя своё служебное положение, совершило действия, выходящие за рамки своих полномочий.

Полицейские выяснили, что подозреваемый путем обмана завладел денежными средствами жителей 157 многоквартирных домов, которые они перечисляли на счет управляющей компании для оплаты коммунальных услуг. Общий ущерб, причиненный противоправными действиями злоумышленника, составил более 1 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-служба ГУ МВД СО