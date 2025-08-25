Я нашел ошибку
Главные новости:
Спортсменов хотят сделать начитанными.
Минспорт разработает перечень книг для молодых футболистов
Пострадавшие госпитализированы.
В Тольятти возбуждено уголовное дело из-за травмирования четырех человек при падении дерева
Для реконструкции тепловых коммуникаций.
В Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Вилоновской
Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении родителям следует обратиться в МФЦ.
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Общая площадь пожаров на сопредельной территории – более 120 гектаров. Все лесные пожары произошли по вине человека.
За минувшие выходные самарские лесники трижды спасали лес от огня
Первая ярмарка начала свою работу около ДК «Октябрь в поселке Мехзавод.
В Самаре стартовал сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок
На территории муниципалитета из-за шквалистых порывов ветра были разрушены крыши техникума, школьного спортзала, четырех многоквартирных и пяти частных домов.
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу ликвидации последствий стихии в Хворостянском районе
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 26 августа в Самарской области сохранятся грозы, шквалистый ветер
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Тольятти возбуждено уголовное дело из-за травмирования четырех человек при падении дерева

25 августа 2025 21:51
140
Пострадавшие госпитализированы.

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлены сведения о том, что 25 августа 2025 года во время неблагоприятных погодных условий на улице Механизаторов в городе Тольятти упало дерево, в результате чего пострадали четыре человека, которые госпитализированы.

По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Михайла Юрьевича Ламонова возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

