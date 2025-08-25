В Тольятти возбуждено уголовное дело из-за травмирования четырех человек при падении дерева

140

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлены сведения о том, что 25 августа 2025 года во время неблагоприятных погодных условий на улице Механизаторов в городе Тольятти упало дерево, в результате чего пострадали четыре человека, которые госпитализированы.



По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Михайла Юрьевича Ламонова возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.