В Тольятти уроженец Республики Таджикистан подговорил двух своих несовершеннолетних знакомых совершить грабеж

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Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего уроженца Республики Таджикистан, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления), п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

Мужчина, решив добыть деньги преступным путем, подговорил двух своих несовершеннолетних знакомых совершить грабеж. Реализуя задуманное, 15 декабря подростки, увидев на улице около продуктового магазина престарелую женщину, применяя насилие, отняли у нее сумку. Потерпевшая в силу возраста не могла быстро среагировать и позвать на помощь, а также оказать сопротивление. После хищения имущества несовершеннолетние скрылись на автомобиле подозреваемого, который ждал их на месте преступления.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

В отношении подростков, подозреваемых в хищении имущества, возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Проводятся следственные действия, направленные на выявление других эпизодов преступной деятельности подозреваемых, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО