В Тольятти предприниматель пыталась дать взятку полицейским при проверке торговой точки

77

26 июля сотрудниками полиции в рамках проверочных мероприятий в одной из торговых точек Тольятти установлен факт реализации обвиняемой алкогольной продукции без сопроводительных документов.

В целях не привлечения к установленной законом ответственности женщина передала полицейским в качестве взятки 20 тысяч рублей (за возвращение изымаемой алкогольной продукции), положив их на стол. Сотрудник полиции от предложенных денег отказался.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-слжба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО