В Тольятти мужчина незаконно поставил на миграционный учет 24 иностранца

55

Участковые уполномоченные Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местный житель 1979 года рождения в конце мая текущего года незаконно поставил на миграционный учет 24 иностранца по месту своей регистрации в квартире многоэтажного дома в Автозаводском районе города, не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый знал об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Он признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение в размере свыше 4 тысяч рублей.

В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО