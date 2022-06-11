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В Тольятти мужчина незаконно поставил на миграционный учет 24 иностранца

11 июня 2022 19:59
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В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело.

Участковые уполномоченные Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местный житель 1979 года рождения в конце мая текущего года незаконно поставил на миграционный учет 24 иностранца по месту своей регистрации в квартире многоэтажного дома в Автозаводском районе города, не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый знал об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Он признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение в размере свыше 4 тысяч рублей.

В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

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