В Сызрани возбуждены уголовные дела из-за взяток

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Следственным отделом Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение» Сызранская районная СББЖ - ветеринарного врача, а также местного жителя. Они подозреваются по статьям "Получение взятки" и "Дача взятки".

Ветеринарный врач получил взятку от гражданина в размере 267 тысяч 600 рублей за фиктивное оказание услуг по осмотру мясной продукции и транспортных средств с последующим оформлением ветеринарных свидетельств без фактического осмотра в интересах взяткодателя.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО