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В Сызрани завершено расследование уголовного дела о незаконной ловле раков

28 июля 2025 17:58
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В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отделом дознания Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

В конце мая в ходе реализации оперативной информации сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте выявили гражданина, 1992 года рождения, осуществляющего незаконную добычу биоресурсов.

Полицейскими установлено, что житель села Софьино Приволжского района Самарской области организовал преступный промысел с использованием запрещенных орудий лова, многозаходных ловушек, в акватории р. Волги Саратовского водохранилища.
Со слов нарушителя, он установил 4 ловушки для ловли раков на берегу р. Волга в районе с. Кашпир Приволжского района и через 6 дней вернулся за уловом.

К моменту появления сотрудников транспортной полиции он выловил 37 раков.

С места происшествия правоохранителями изъяты многозаходные ловушки, резиновые сапоги и обрезанная пластиковая канистра, принадлежащие нарушителю. Раки выпущены в естественную среду обитания в тот же день.

С целью установления ущерба и принятия процессуального решения сотрудниками отдела дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте назначено проведение ихтиологической экспертизы. Установлено, что своими незаконными действиями браконьер причинил ущерб стабильности окружающей среды и природоресурсному потенциалу Самарской области на сумму более 8510 рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной стати, - лишение свободы на срок до двух лет.

«В период запрета на ловлю раков в нерестовый период в Волжско-Каспийском бассейне, установленного Правилами рыболовства, утверждёнными Минсельхозом России, который действует с 1 декабря по 14 июля, размер штрафа увеличивается вдвое», - пояснил начальник ЛОП в речном порту города Сызрань Сызранского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Сергей Романов.

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

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