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Мужчина пояснил, что собрал дикорастущую коноплю на пустыре, высушил и хранил её для собственного употребления.
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В Сызрани мужчина хранил дома марихуану

2 августа 2025 14:28
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Мужчина пояснил, что собрал дикорастущую коноплю на пустыре, высушил и хранил её для собственного употребления.

Ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина пояснил, что собрал дикорастущую коноплю на пустыре, высушил и хранил её для собственного употребления.

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Сызрани поступила информация о том, что местный житель 1979 года рождения может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

Для проверки полученной информации полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия по адресу его проживания и задержали предполагаемого злоумышленника.

Полицейские провели осмотр жилого помещения, в ходе которого обнаружили и изъяли бумажные свертки с растительным веществом и части растений, которые мужчина хранил на шкафах.

Установлено, что вещество является наркотическим средством марихуана (канабис), массой более 60 гр, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе опроса ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина пояснил сотрудникам полиции, что собрал дикорастущую коноплю на пустыре, высушил и хранил её для собственного употребления без цели сбыта. Данная версия тщательно проверяется полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в значительном размере». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Сызрань Уголовное дело

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