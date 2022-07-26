В суд будет направлено дело в отношении бывшего полицейского и его подельника, обвиняемых в мошенничестве

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Сотрудниками первого отдела по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции и одного из индивидуальных предпринимателей региона. Они обвиняются в мошенничестве и взяточничестве.

По версии следствия, одному из обвиняемых, в связи с осуществлением им на протяжении длительного времени трудовую деятельность в одной из коммерческих структур региона, стало известно о наличии значительных доходов общества с ограниченной ответственностью, с которым представляемая им организация состояла в договорных отношениях. Далее у обвиняемого возник умысел на хищение денежных средств общества с ограниченной ответственностью в особо крупном размере, принять участие в совершении указанного преступления он предложил сотруднику полиции, который согласно распределенным ролям должен был предоставить информацию о порядке и организации проведения доследственной проверки, а также осуществлять контроль за дальнейшим ее проведением. После организации указанной проверки, основанием для которой послужило заявление одного из обвиняемых, мужчины предложили директору вышеуказанного общества с ограниченной ответственностью оказать содействие в принятии решения о прекращении данных проверочных мероприятий за денежное вознаграждение в размере 5 миллионов рублей. После получения указанных денежных средств обвиняемые были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

Кроме того, в период с 2018 по 2020 года один из обвиняемых, занимавший различные должности в структуре ДПС ГИБДД У МВД России по городу Самаре, получил от двоих подчиненных сотрудников в качестве взятки денежные средства в размере более 2 миллионов 600 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство и попустительство по службе.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО