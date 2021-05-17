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В СО задержан подозреваемый в производстве алкоголя без соответствующей лицензии

17 мая 2021 14:23
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Сумма причинённого правообладателям ущерба превысила 7 миллионов рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий алкоголь

фольсификатзадержан подозреваемый в производстве алкоголя без соответствующей лицензии.

Злоумышленник организовал в городе Сызрань незаконное производство контрафактной алкогольной продукции с размещёнными на ней товарными знаками известных торговых марок без соответствующего разрешения правообладателей. В складских помещениях производилось  несколько сортов фальсифицированных водки и  коньяка. При этом использовалась  поддельная  брендовая  упаковка и этикетки, которые  придавали  товару вид продукции известных производителей.

Сотрудники полиции    изъяли около 17 тысяч бутылок готового к продаже алкоголя без акцизных марок, свыше 3 тысяч литров спиртосодержащего сырья, стеклотару и упаковку. Сумма причинённого правообладателям ущерба превысила 7 миллионов рублей.

Установлено, что на производствах незаконно работали трое жителей одной из соседних республик. За нарушение миграционного законодательства они и их работодатель привлечены к административной ответственности.

В отношении жителя Сызранского района 1989 года рождения возбуждено 4 уголовных дела. В последствии они соединены в одно производство.

Правообладателям частично возмещен причиненный ущерб. 

Уголовное  дело в отношении подозреваемого направлено в Сызранский городской суд Самарской области для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  ГУ МВД СО

Теги: алкоголь уголовное дело ущерб фальсификат

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