В СО будут судить молодых людей, обвиняемых в похищении, изнасиловании, разбое и обороте порнографии

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Следственным отделом по Красноглинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей региона. В зависимости от роли каждого они обвиняются в похищение человека, разбое,вымогательстве, насилии, нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов .



По версии следствия, в августе 2021 года у одного из обвиняемых возник умысел на совершение разбойного нападения на ранее незнакомую ему жительницу поселка Береза для личного обогащения. Молодой человек предложил двоим своим знакомым принять участие в этом.

"Далее, действуя согласно ранее распределенным ролям, молодые люди, передвигаясь на машине, принадлежащей их знакомому, подъехали к потерпевшей, идущей по улице, после чего насильно посадили ее на заднее сиденье указанного транспортного средства. Уже в машине на голову потерпевшей надели пакет, лишив ее визуального обзора, после чего отвезли в лесной массив", - сообщили в пресс-лужбе СУ СКР СО.

Там они потребовали у девушки передать им дорогостоящий смартфон и 50 тысяч рублей. Указанными материальными ценностями последняя не обладала, о чем сообщила своим похитителям. Молодых людей данный ответ не устроил, и они забрали у потерпевшей находящиеся при ней телефон и деньги, после чего двое молодых людей мзнасиловали девушку. Один из обвиняемых снимал происходящее на телефон с целью последующего использования данных материалов для вымогательства денег от потерпевшей.



"При этом, молодые люди тщательно готовились к совершению преступлений: заранее установили предполагаемое место нахождения потерпевшей, приобрели тканевые балаклавы, перчатки, а также приготовили ножи, которые использовали в ходе разбойного нападения для подавления сопротивления жертвы", - уточнили в СУ СКР СО.



В рамках расследования уголовного дела следователями проведены допросы обвиняемых, потерпевшей, осмотры места происшествия, получены многочисленные заключения экспертиз, проведены иные следственные действия, позволившие собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО