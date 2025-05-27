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В следственный изолятор №1 УФСИН СО не попали запрещенные предметы 

27 мая 2025 15:35
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При досмотре личных вещей адвоката, прибывшего к следственно-арестованному, в его сумке ухищрённым способом были спрятаны 10 сотовых телефонов.

В проходном коридоре контрольно-пропускного пункта следственного изолятора №1 УФСИН России по Самарской области сотрудники учреждения предотвратили попытку незаконной передачи запрещённых предметов.

При досмотре личных вещей адвоката А., прибывшего к следственно-арестованному З., в его сумке ухищрённым способом были спрятаны:
-10 сотовых телефонов 
-10 USB-проводов 

По результатам проведенного досмотра был составлен протокол об административном правонарушении.

По данному факту проводится проверка.

Напоминаем, что передача либо попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечёт административную ответственность по статье 19.12 КоАП РФ и может повлечь наложение штрафа в размере до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

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