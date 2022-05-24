В Шенталинском районе директор МАУ подозревается в хищении денежных средств

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Шенталинским межрайонным следственным отделом выявлен дополнительный эпизод противоправной деятельности директора МАУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга». Он подозревается в "злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия".

"С января 2018 года по май 2021 года подозреваемый, с целью скрыть не проведение структурными подразделениями учреждения культурно-массовых мероприятий, давал указание подчиненным сотрудникам о подготовке и исполнении приказов о поощрении. Суммы денежного вознаграждения составляли от 7 до 14 тысяч рублей. В последующем часть указанных денежных средств была передана заместителю главного бухгалтера и внесена на внебюджетные счета учреждения. Таким образом, были созданы условия для последующего их хищения", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Ранее, в августе 2021 года сотрудниками следственного отдела был выявлен факт хищения денежных средств, предназначенных для выплат стимулирующего характера сотрудникам учреждения. По данному факту в отношении подозреваемого и ряда подчиненных ему сотрудников было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение и растрата, совершенные с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере".

Кроме того, в период с января 2018 года по июня 2021 года подозреваемый давал указания подчиненным сотрудникам о начислении своему сыну, числившемуся в качестве работника учреждения, выше, чем у иных работников по равной должности. При этом, молодой человек не осуществлял свои обязанности на постоянной основе, как это было отражено в документах. В результате противоправных действий подозреваемого, учреждению был нанесен материальный ущерб на сумму более 1 миллиона 469 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемый отстранен от должности на период предварительного следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО