В селе Петровка Борского района мать систематически истязала свою дочь-подростка

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Богатовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в "истязании заведомо несовершеннолетнего лица".

С июля по октябрь 2022 года женщина, находясь в доме по месту жительства в селе Петровка Борского района, систематически причиняла физические и психические страдания своей несовершеннолетней дочери, 2008 года рождения, путем нанесения ей побоев, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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