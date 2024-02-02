В Санкт-Петербурге ФСБ изъяла у контрабандистов более 640 кг кокаина на 2 млрд рублей

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В Санкт-Петербурге ликвидирован крупный канал поставки наркотиков из стран Латинской Америки, у контрабандистов изъято более 640 кг кокаина на сумму свыше 2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ РФ по городу и Ленинградской области в пятницу, 2 февраля, пишут "Известия".

«Из оборота изъято более 641 кг наркотического средства «кокаин» в брикетах общей стоимостью более 2 млрд. рублей», — указано в сообщении пресс-службы.

По факту возбуждено уголовное дело.

Задержанные в ходе оперативно-следственных действий лица заключены под стражу, добавили в ведомстве.

Фото: ФСБ РФ/"Известия"