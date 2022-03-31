В Самарской области с 15 апреля вводят особый противопожарный режим

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Правительство Самарской области подписало постановление, согласно которому с 15 апреля по 15 октября в регионе устанавливается особый режим для предотвращения лесных пожаров.



Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования поручено разработать график патрулирования лесов, устроить минерализованные полосы (опашка) и следить за уборкой сухой травы. Также в регионе усилят проверки пожарной безопасности.



Муниципальные власти должны будут запрещать населению посещать городские леса при жаркой погоде - 4-5 классе пожарной опасности. В планах устройство минерализованных полос и ликвидация сухой растительности, сообщает Сова.



Напомним, в Самаре особый противопожарный режим будет действовать также с 15 апреля. Постановление уже подписано главой города.