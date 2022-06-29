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В Самарской области продолжается работа по противодействию коррупции

29 июня 2022 10:29
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В Самарской области продолжается работа по противодействию коррупции

Вчера, 28 июня 2022 года, состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области. По поручению Главы региона Дмитрия Азарова совещание провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. 

Участие в заседании приняли руководители министерств и ведомств региона,  представители территориальных органов федеральных органов власти, Счетной палаты Самарской области, главы муниципалитетов.

На заседании комиссии были рассмотрены вопросы, касающиеся соблюдения антикоррупционного законодательства в органах исполнительной власти и местного самоуправления по итогам 2021 года и истекшего периода текущего года. Члены комиссии проанализировали различные аспекты этой темы, от приведения в соответствие с действующим законодательством региональных и муниципальных нормативных правовых актов до выявления нарушений государственными и муниципальными служащими установленных законом ограничений и запретов. 

В докладе о состоянии законности в сфере противодействия коррупции на территории региона представитель прокуратуры Самарской области отметил, что проведенный анализ исполнения в регионе законодательства противодействия коррупции позволяет сделать вывод о положительных результатах совместной работы. Выявлено более тысячи нарушений, связанных с предоставлением недостоверных сведений о доходах, 140 фактов конфликта интересов. По итогам рассмотрения актов реагирования 954 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности, из них 14 уволено в связи с утратой доверия. 

Органами прокуратуры на постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза региональной нормативной базы. В 2021 году из 684 актов исключено 926 коррупциогенных факторов. 

Анализ субъектного состава лиц, допустивших нарушения, свидетельствует, что 60% нарушений приходится на лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления;  30%  – на лиц, состоящих на должностях федеральной государственной службы. Доля выявленных в государственных и муниципальных учреждениях нарушений составляет 9%. Среди граждан, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы Самарской области, выявлено 1% нарушений от общего числа.

«Статистика свидетельствует, что на региональном уровне эта работа ведется системно, хорошо организована профилактика нарушений, чего нельзя сказать о муниципалитетах. На муниципальный уровень приходится наибольшее количество подобных нарушений. Кроме того, здесь наибольшее количество представлений на наличие коррупциогенных факторов в нормативно-правовых актах», - отметил председатель областного Правительства, поручив провести учебно-методический сбор с участием муниципальных образований.

ГУ МВД России по Самарской области в рамках задач, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы, большое внимание уделяет состоянию законности при реализации национальных проектов. В 2021 году органами внутренних дел проведено 144 проверки в отношении физических и юридических лиц, получивших целевые средства из бюджета. 

«На региональном уровне значительно усилен контроль использования финансовых средств, которые тратятся на реализацию национальных проектов, реализацию государственных программ, - подчеркивает Виктор Кудряшов. - Проводится постоянная работа с органами внутреннего финансового контроля. Дважды в год на расширенных совещаниях с участием главных распорядителей бюджетных средств мы рассматриваем типовые нарушения. Ориентируем главных распорядителей бюджетных средств шире применять возможности банковского и казначейского сопровождения контрактов, где количество возможных нарушений сводится к минимуму. Эта работа дает результат - исходя из анализа последнего доклада Счетной палаты Самарской области, финансовых нарушений становится всё меньше».

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