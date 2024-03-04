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В Самарской области осуждены четыре участника крупной ОПГ

4 марта 2024 22:10
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Они организовали сбыт поддельных денег в 12 регионах России. 

Как сообщили в региональной прокуратуре, в сентябре 2020 года самарец создал преступное сообщество. Оно состояло из четырех групп, которые орудовали в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Челябинской, Тюменской, Иркутской, Самарской областях, Приморском и Пермском краях, республиках Крым и Татарстан. Там они сбывали фальшивые пятитысячные банкноты, пишет sovainfo.ru

Подделки приобретали крупными партиями и реализовывали через интернет-магазин на запрещенном в России сайте. Стоимость одной купюры - около 50 % от номинала, оплату принимали в криптовалюте. Доставка осуществлялась через тайники или курьерской службой. 

Фальшивки перевозили на арендованных авто, хранили в лесополосе Ленинградской области, а также в съемной квартире Санкт-Петербурга и в частных домах Самарской области. 

Известно, что сбыт удалось провернуть 78 раз. 

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу. Участников ОПГ признали виновными по нескольким статьям уголовного кодекса. Организатору назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы и штраф 2 млн рублей. Троих других приговорили к лишению свободы от 14 до 16 лет и выписали штрафы от 900 тысяч до 2 млн рублей. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. 

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара

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