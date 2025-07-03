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В Самарской области осужден бывший глава сельского поселения Волжский

3 июля 2025 21:05
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Он, используя свои служебные полномочия, дал разрешения о захоронении более 2 тысяч умерших на участках, относящихся к землям лесного фонда.

Собранные Красноярским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе поселения Волжский. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями.

Установлено, что с февраля 2018 года по март 2023 года осужденный в отсутствие утвержденной проектной документации и в нарушение норм действующего законодательства, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, дал разрешения о захоронении более 2 тысяч умерших на участках, относящихся к землям лесного фонда.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 3 года, с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

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