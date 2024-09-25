В Самарской области мужчине, который убил соседа, защищаясь от него, вынесен приговор

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Собранные следственным отделом Жигулевска доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему мужчине. Он признан виновным по статье "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".

"Следствием и судом установлено, что 18 октября 2023 года осужденный распивал спиртные напитки со своим 60-летним соседом в дачном доме, расположенном в Ставропольском районе. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой сосед нанес ему один удар в область головы имеющимся при себе пистолетом, который он незаконно хранил. Осужденный, защищаясь от противоправных действий оппонента, выхватил пистолет и, превышая пределы необходимой оборы, произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в 60-летнего мужчину. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 10 месяцев, с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства.

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