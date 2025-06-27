В Самарской области бывшая работница почты, присвоила почти 300 000 рублей, предназначенных к выплате гражданам

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В Самарской области женщина, занимая руководящую должность, завладела почти 300 000 рублей. Достоверно зная механизм денежных транзакций, 41-летняя злоумышленница присваивала себе часть денег, предназначенных к выплате гражданам.

В полицию обратился представитель службы безопасности одного из акционерных обществ. Он сообщил, что ему поступили многочисленные жалобы от местных жителей о том, что местная жительница 1984 года рождения, занимая руководящую должность в одном из отделении почтовой связи, присваивала часть предназначенных к выплате гражданам денежных средств себе.

Полицейские, рассмотрев заявления жителей провели комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, изъяли и изучили документацию.

Установили, что ранее несудимая 41-летняя жительница некоторое время работала в должности начальника отделения связи. Достоверно зная механизм денежных транзакций жителей и имея возможность контролировать поступление, нахождение и выдачу материальных ценностей, она присваивала часть денег, предназначенных к выплате, себе. Также полицейские установили, что женщина похищала некоторые товары, предусмотренные для реализации в отделении почтовой связи.

Согласно полученным документам, противоправными действиями злоумышленницы организации причинен материальный ущерб в размере свыше 280 000 рублей.

В настоящее время обвиняемой вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу дела.

Во время предварительного следствия уволенная работодателем женщина ущерб не возместила, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО