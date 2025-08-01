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В Самаре завершено расследование по делу экс-руководителя бюро медико-социальной экспертизы, обвиняемого в получении взяток

1 августа 2025 18:49
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Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности 8 лицам путем внесения в документацию ложных сведений, являющихся основанием для установления соответствующей группы инвалидности.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Самарской области завершено расследование уголовного в отношении руководителя бюро Nº 4 медико-социальной экспертизы ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области». Он обвиняется во взяточничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

По версии следствия, в период с 2017 года по 2022 год обвиняемый получил от граждан от 35 тысяч до 500 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности 8 лицам путем внесения в документацию ложных сведений, являющихся основанием для установления соответствующей группы инвалидности.

Уголовное дело и ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Самара Уголовное дело

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