В Самаре задержаны два молодых человека, подозреваемые в похищении знакомого

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Ленинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей - 24-х и 26-ти лет, подозреваемых в похищении человека.

В ночь с 20 на 21 января 2024 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили ранее знакомого 26-летнего мужчину, требуя у него деньги, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Действия злоумышленников были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, в то время когда потерпевшего привезли по месту жительства, с целью передачи денежных средств.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.