В Самаре за превышение должностных полномочий перед судом предстанет экс- начальник отдела налоговой службы 

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Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника контрольно-аналитического отдела ИФНС России по Промышленному району города Самары. Она обвиняется по статье "Превышение должностных полномочий".

"По версии следствия, в июле 2018 года обвиняемая предложила своей знакомой, являющейся директором общества с ограниченной ответственностью, за денежное вознаграждение использовать возглавляемую последней организацию в целях предоставления в налоговый орган отчетности по налогу на добавленную стоимость с искаженными данными от иных коммерческих структур региона. В целях реализации задуманного, обвиняемая предоставила ей налоговые декларации, содержащие заведомо недостоверные сведения, от нескольких организаций, а также доверенности на представление их интересов, которые в последствии были направлены последней в ИФНС по телекоммуникационным каналам связи. Далее, подчиненным обвиняемой, не осведомленным о ее преступных намерениях, информация, содержащаяся в указанных документах, была внесена в автоматизированную информационную систему налоговой службы", - чообщали в пресс-службе СУ СКР СО.

В результате были созданы цепочки движения счетов-фактур от организации-продавца до выгодоприобретателя через организации, фактически не осуществляющие деятельность, что позволило коммерческим структурам уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 2 миллионов 600 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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