В Самаре вынесен приговор бывшему следователю ОВД за подлог и фальсификацию доказательств

173

Собранные следственным отделом по Кировскому району Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему следователю ОВД. Он признан виновным в совершении преступлений по статьям "Фальсификация доказательств" и "Подлог".

Установлено, что в 2020 году бывший следователь отделения СУ У МВД России по городу Самаре внес заведомо ложные сведения в процессуальные документы по уголовному делу, возбужденному в отношении женщины, обвиняемой в совершении особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком в 3 года, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО