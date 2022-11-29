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В Самаре вынесен приговор бывшему следователю ОВД за подлог и фальсификацию доказательств

29 ноября 2022 16:33
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Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.

Собранные следственным отделом по Кировскому району Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему следователю ОВД. Он признан виновным в совершении преступлений по статьям "Фальсификация доказательств" и "Подлог".

Установлено, что в 2020 году бывший следователь отделения СУ У МВД России по городу Самаре внес заведомо ложные сведения в процессуальные документы по уголовному делу, возбужденному в отношении женщины, обвиняемой в совершении особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком в 3 года, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

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