Главные новости:
2 декабря в СКК «Дворец спорта им. В.С. Высоцкого» прошел матч ВХЛ. 
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над «Тамбовом» со счетом 5:2
Заранее составленное меню помогает избежать лишних расходов и большого количества несъеденных остатков.
Финансист: этом году набор из четырех салатов на одну персону обойдется примерно в 225 рублей
Медик подчеркнула, что растирать обмороженные участки, тем более спиртом или масляными средствами, нельзя — это повреждает ткани.
Фельдшер скорой медицинской помощи дала советы по первой помощи при обморожении
От потерпевшего поступило исковое заявление о взыскании с обвиняемых компенсации морального вреда и материального ущерба.
В Самаре возобновили следствие по делу о покушении на депутата ГД Михаила Матвеева
14 Героев РФ в течение 3 дней будут встречаться с самарской молодежью в разных уголках региона, проводить уроки мужества и разговоры о важном для школьников и студентов.
В Самару прибыли участники Всероссийской акции «Вахта Героев Отечества»
По информации Приволжского УГМС 3 декабря в Самаре ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
3 декабря в регионе облачно, туман, гололед, до +4°С
Выселить женщину не удалось. В результате риелтору пришлось вернуть залог арендаторам, они отправились искать новое жилье.
Калининградка сдала арендаторам квартиру, но через два месяца вернулась, чтобы пожить с ними
Предметом спора является иск о признании сделок недействительными, ранее рассмотренный Хамовническим районным судом Москвы.
В Верховный суд РФ 2 декабря поступила жалоба на приговор по делу о квартире Долиной
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Самаре возобновили следствие по делу о покушении на депутата ГД Михаила Матвеева

160
От потерпевшего поступило исковое заявление о взыскании с обвиняемых компенсации морального вреда и материального ущерба.

Суд Промышленного района Самары, где 2 декабря ожидалось вынесение приговора по делу о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева, вернулся к стадии судебного следствия из-за подачи потерпевшим гражданского иска о компенсации ущерба и морального вреда. Заседание суда отложено до 15 января, сообщили ТАСС в суде.

18 июля 2024 года в Самаре обвиняемые вступили в конфликт с местными жителями, началась драка, которую попытались пресечь оказавшийся рядом депутат Госдумы Михаил Матвеев и его водитель. По данным следствия, обвиняемые нанесли им удары палками и камнем. После конфликта Матвееву потребовалась медицинская помощь. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению главы СК Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

В ходе судебного следствия обвиняемые частично признали вину. Двое из них подтвердили факт нанесения телесных повреждений, отметив, что умысла на убийство у них не было.

В прениях сторона гособвинения запросила назначить двум фигурантам наказание в виде 11 лет и 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Несовершеннолетнему обвиняемому прокурор запросил шесть лет шесть месяцев воспитательной колонии.

Сторона защиты просила изменить квалификацию деяний фигурантов или оправдать их.

 

Фото: pxhere.com

