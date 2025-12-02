В Самаре возобновили следствие по делу о покушении на депутата ГД Михаила Матвеева

Суд Промышленного района Самары, где 2 декабря ожидалось вынесение приговора по делу о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева, вернулся к стадии судебного следствия из-за подачи потерпевшим гражданского иска о компенсации ущерба и морального вреда. Заседание суда отложено до 15 января, сообщили ТАСС в суде.

18 июля 2024 года в Самаре обвиняемые вступили в конфликт с местными жителями, началась драка, которую попытались пресечь оказавшийся рядом депутат Госдумы Михаил Матвеев и его водитель. По данным следствия, обвиняемые нанесли им удары палками и камнем. После конфликта Матвееву потребовалась медицинская помощь. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению главы СК Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

В ходе судебного следствия обвиняемые частично признали вину. Двое из них подтвердили факт нанесения телесных повреждений, отметив, что умысла на убийство у них не было.

В прениях сторона гособвинения запросила назначить двум фигурантам наказание в виде 11 лет и 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Несовершеннолетнему обвиняемому прокурор запросил шесть лет шесть месяцев воспитательной колонии.

Сторона защиты просила изменить квалификацию деяний фигурантов или оправдать их.

