В Самаре возбуждено уголовное дело по факту убийства вдовы банкира

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3 июля, в 10 часов, в квартире жилого дома по улице Садовой Самары, обнаружено тело девушки (1988 года рождения) с признаками насильственной смерти, в виде телесных повреждений в области головы. По предварительным данным повреждения нанесены твердым тупым предметом, сообщили в СУ СК СО.

Ленинским межрайонным следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты следственного управления, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: СУ СК СО