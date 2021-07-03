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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту убийства вдовы банкира

3 июля 2021 17:58
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В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

3 июля, в 10 часов, в квартире жилого дома по улице Садовой Самары, обнаружено тело девушки (1988 года рождения) с признаками насильственной смерти, в виде телесных повреждений в области головы. По предварительным данным повреждения нанесены твердым тупым предметом, сообщили в СУ СК СО.

Ленинским межрайонным следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты следственного управления, устанавливаются все обстоятельства  произошедшего.

 

Фото:  СУ СК СО

Теги:  СК СО убийство уголовное дело

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