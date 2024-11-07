Я нашел ошибку
Главные новости:
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком а 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в доход государства в размере 4,5 миллионов рублей.
Осужден бывший врио замминистра транспорта Самарской области за получение взятки
Причиной произошедшего явилась конфликтная ситуация на дороге при пересечении перекрестка.
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за дорожного конфликта с участием мигранта
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Воеводин Александр Владимирович принял участие в возложении цветов к памятной стеле.
Сотрудники СУ СКР СО приняли участие в мероприятиях, посвященных Параду Памяти
В завершение официальной части ребята посетили выставку пожарно-спасательной техники.
Учащиеся 12 общеобразовательных школ Самары вступили в ряды дружин юных пожарных
В Самаре ночью -1, -3°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
8 ноября в губернии местами небольшой снег, гололед, до -3°С
Сейчас экологические инспекторы проводят рейды.
Врио минлесхоза СО Артем Ефимов провел совещание с регоператором «Экология» и перевозчиками
Посольство помогает россиянам, застрявшим в Японии на круизном лайнере из-за поломки
Главной темой этого марафона Знание.Первые стал образ будущего России.
Молодежная делегация от Самарской области вернулась с просветительского марафона Знание.Первые
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.22
0.16
EUR 105.71
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет закрытие выставки «Было/Не было»
Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за дорожного конфликта с участием мигранта

7 ноября 2024 18:53
102
Причиной произошедшего явилась конфликтная ситуация на дороге при пересечении перекрестка.

Ленинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении уроженца одной из стран ближнего зарубежья по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Уголовное дело возбуждено по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации.

6 ноября 29-летний подозреваемый, находясь в Железнодорожном районе Самары, грубо нарушая общественный порядок, угрожал применением насилия  местному жителю 1986 года рождения, используя  нож в качестве оружия. Причиной произошедшего явилась конфликтная ситуация на дороге при пересечении перекрестка.

В рамках расследования уголовного дела подозреваемый задержан, установлены участники и очевидцы произошедшего, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком а 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в доход государства в размере 4,5 миллионов рублей.
07 ноября 2024, 19:06
Осужден бывший врио замминистра транспорта Самарской области за получение взятки
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком а 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в доход государства в размере 4,5 миллионов... Закон
36
Мужчина приобрел газовый баллон, не прошедший своевременного технического освидетельствования, для работ по монтажу навесного потолка.
29 октября 2024, 19:35
В Самаре ответит перед судом гражданин Таджикистана за нарушение правил безопасности при ремонтных работах
Мужчина приобрел газовый баллон, не прошедший своевременного технического освидетельствования, для работ по монтажу навесного потолка. Происшествия
886
По поддельному документу в ПФР ей назначили пенсию по инвалидности и ежемесячную денежную выплату.
22 октября 2024, 21:23
Самарская медсестра 5 лет получала деньги за фальшивую инвалидность
По поддельному документу в ПФР ей назначили пенсию по инвалидности и ежемесячную денежную выплату. Закон
1625
В центре внимания
Региональный кабинет министров рассмотрел ряд вопросов повестки, первым из которых стал вопрос об исполнении областного бюджета за прошедшие девять месяцев.
7 ноября 2024  19:44
На заседании облправительства обсудили исполнение бюджета за девять месяцев текущего года
0
В этом году тема парада – «Наша семья – наша Победа!». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России.
7 ноября 2024  16:59
На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти
244
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
7 ноября 2024  12:31
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
244
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти. 
7 ноября 2024  09:40
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти
474
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
6 ноября 2024  13:05
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
492
Весь список