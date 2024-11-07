В Самаре возбуждено уголовное дело из-за дорожного конфликта с участием мигранта

102

Ленинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении уроженца одной из стран ближнего зарубежья по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Уголовное дело возбуждено по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации.

6 ноября 29-летний подозреваемый, находясь в Железнодорожном районе Самары, грубо нарушая общественный порядок, угрожал применением насилия местному жителю 1986 года рождения, используя нож в качестве оружия. Причиной произошедшего явилась конфликтная ситуация на дороге при пересечении перекрестка.

В рамках расследования уголовного дела подозреваемый задержан, установлены участники и очевидцы произошедшего, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.