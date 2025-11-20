В Самаре проводят проверку в связи с конфликтом на парковке из-за парковочного места

140

В соцмедиа размещена информация о том, что в Самаре на подземной парковке произошел конфликт между многодетной матерью и местными жителями из-за парковочного места. Также сообщается, что автомобиль женщины был поврежден.



В настоящее время по данному факту организована доследственная проверка по статье "Хулиганство".



Устанавливаются участники и очевидцы конфликта, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО