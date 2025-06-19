В Самаре предъявлено обвинение новой фигурантке по делу Тарховых

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Следственными органами СК России по Самарской области предъявлено обвинение 78-летней Таисии Киселевой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Женщина является родственницей обвиняемых Метревели Дмитрия и Светланы, обвиняемых в убийстве и пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги, совершенном группой лиц из корыстных побуждений (ч. 5 ст. 33, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемая, действуя в сговоре с внучкой убитых супругов и другими лицами, мошенническим путем завладела автомобилем супруги мэра и реализовала его местному жителю более чем за 1 миллион рублей.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. От дачи показаний фигурантка отказалась.

По уголовному делу продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.