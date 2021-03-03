В Самаре полным ходом идет подготовка к Масленице

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Уже несколько недель мастера создают арт-объекты для праздничных площадок: самовары, чашки с блюдцами, банки для варенья. Главным же сюрпризом будет… конь! К празднику будет изготовлена 150-килограммовая лошадь.

Скажете, не такая уж и большая, судя по весу? Так ведь и пенопласт, из которого эта животина будет сделана и сам по себе ничего не весит. Поэтому объем гарантирован.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, на площади будет организован тематический комплекс, посвященный "Проводам русской зимы". Кроме Маслены будут установлены локации - "Чайная" и "Деревенька"."Чайная" композиция будет расположена на месте деревянной горки.

Так что готовимся – Масленица будет жаркой.