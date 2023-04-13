В Самаре подросток, ударивший ножом своего одноклассника, отправлен под домашний арест

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Советским межрайонным следственным отделом продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении подростка 2007 года рождения. Он обвиняется в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Ранее Председателю Следственного комитета было доложено о ходе расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

10 апреля во время урока в классе обвиняемый в ходе ссоры с несовершеннолетним одноклассником достал из своего кармана перочинный нож и нанес им не менее двух ударов в спину. Потерпевшей госпитализирован.

Обвиняемый в совершении преступления был задержан, в настоящее время судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия продолжается.

Фото: СУ СКР СО