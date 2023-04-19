В Самаре мать систематически наносила своей 11-летней дочери побои

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Ленинским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

По версии следствия, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту проживая, систематически наносила своей 11-летней дочери побои, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В ходе расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: СУ СКР СО