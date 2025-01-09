Я нашел ошибку
Главные новости:
Отмечается, что основные авиакомпании провели все необходимые мероприятия еще в конце декабря.
Все авиакомпании будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты
Об этом сообщили в СУ СКР СО.
В Самаре экс-сотрудник управления Росреестра, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом
Глава региона сообщил о принятом кадровом решении: на должность зам. председателя Правительства Самарской области назначена Ольга Собещанская.
Вячеслав Федорищев поручил создать штаб по капитальному строительству в Самарской области
В составе переданного груза общей стоимостью более 5,3 млн рублей: 78 FPV-дронов, 4 шлема и 4 пульта управления.
Вячеслав Федорищев и Владимир Гутенев передали партию квадрокоптеров на СВО
Глава региона поблагодарил работников всех служб и ведомств, которые в праздничные дни обеспечивали безопасность и порядок во всех городах и районах области.
Вячеслав Федорищев оценил работу оперативных служб в праздничные дни на совещании в облправительстве
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
В ближайшие 1-2 часа местами по Самарской области и Самаре ожидается туман с сохранением утром 10 января
С 29 декабря по 9 января на территории Самарской области произошло 119 техногенных пожаров, на которых погибли, 2 человека.
ГУ МЧС СО: оперативные итоги новогодних праздников
Которое станет оказывать весь комплекс ритуальных услуг вместо специализированных муниципальных предприятий и частных компаний.
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе будет создано госучреждение в сфере ритуальных услуг
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.29
0.61
EUR 105.09
-1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В День фигурного катания в Самарской области состоялись массовые физкультурные мероприятия
Самарцев приглашают на мероприятия Музея-галереи «Заварка» 10-12 января
Новогодняя лекция пройдет в Музее Рязанова 12 января
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре экс-сотрудник управления Росреестра, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом

9 января 2025 23:18
152
Об этом сообщили в СУ СКР СО.

Ленинским межрайонным следственным отделом Самары завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего специалиста - эксперта отдела регистрации земельных участков Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, 27 мая 2024 года он получил от гражданки взятку в 450 тысяч рублей за постановку на кадастровый учет и государственную регистрацию права владения земельным участком, внеся в Единый государственный реестр недвижимости ложные сведения о местонахождении земельного участка.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На 11-летнего мальчика упала оконная рама, в результате чего ребенок с переломом ноги был госпитализирован.
25 декабря 2024, 17:18
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту получения ребенком травмы в детском лагере
На 11-летнего мальчика упала оконная рама, в результате чего ребенок с переломом ноги был госпитализирован. Закон
1085
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
16 декабря 2024, 20:42
Самарский подросток предстанет перед судом за покушение на убийство 14-летней девочки
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Закон
1587
Сотрудниками транспортной полиции на постоянной основе проводятся проверки иностранных граждан с целью выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства.
16 декабря 2024, 14:36
В Самаре транспортные полицейские пресекли дачу взятки иностранным гражданином
Сотрудниками транспортной полиции на постоянной основе проводятся проверки иностранных граждан с целью выявления и пресечения нарушений миграционного... Общество
707
В центре внимания
Глава региона сообщил о принятом кадровом решении: на должность зам. председателя Правительства Самарской области назначена Ольга Собещанская.
9 января 2025  23:08
Вячеслав Федорищев поручил создать штаб по капитальному строительству в Самарской области
168
В составе переданного груза общей стоимостью более 5,3 млн рублей: 78 FPV-дронов, 4 шлема и 4 пульта управления.
9 января 2025  22:59
Вячеслав Федорищев и Владимир Гутенев передали партию квадрокоптеров на СВО
186
Которое станет оказывать весь комплекс ритуальных услуг вместо специализированных муниципальных предприятий и частных компаний.
9 января 2025  19:35
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе будет создано госучреждение в сфере ритуальных услуг
260
Его ключевая задача – оказание квалифицированной психологической помощи защитникам Отечества и их близким.
9 января 2025  15:28
В Самаре по поручению губернатора Вячеслава Федорищева открыт центр психологической помощи участникам СВО и их семьям
491
Детский телефон доверия стал доступнее!
9 января 2025  13:53
Детский телефон доверия стал доступнее!
326
Весь список