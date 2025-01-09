В Самаре экс-сотрудник управления Росреестра, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом

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Ленинским межрайонным следственным отделом Самары завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего специалиста - эксперта отдела регистрации земельных участков Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, 27 мая 2024 года он получил от гражданки взятку в 450 тысяч рублей за постановку на кадастровый учет и государственную регистрацию права владения земельным участком, внеся в Единый государственный реестр недвижимости ложные сведения о местонахождении земельного участка.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО