Я нашел ошибку
Главные новости:
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
Тема форума – «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства».
Самарская область принимает участие в XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025»
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября 2025 года.
В Самарской области стартовал студенческий конкурс «Студент года 2025»
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии.
Самарская область готовится написать первый Всероссийский агродиктант
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
В ходе акции активным представителям общественности вручают памятные знаки Губернатора Самарской области и благодарственные письма главы города.
«Самарская область – наш дом»: акция же объединила более 2,5 тысяч человек в Самаре
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности.
В Самаре бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы осужден за получение взяток
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.44
-0.09
EUR 93.34
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы осужден за получение взяток

28 августа 2025 17:14
136
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности.

Следствием и судом установлено, что в период с 2017 года по 2022 год осужденный получил от граждан денежные средства в размере от 35 тысяч до 500 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности 8 лицам путем внесения в документацию ложных сведений, являющихся основанием для установления соответствующей группы инвалидности.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права заниматься врачебной деятельностью, связанной с участием в медицинских врачебных комиссиях, сроком на 4 года, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
28 августа 2025, 18:33
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия. Здравоохранение
2
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
28 августа 2025, 18:16
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача. Общество
23
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии.
28 августа 2025, 17:33
Самарская область готовится написать первый Всероссийский агродиктант
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии. Политика
124
В центре внимания
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
160
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
1024
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
511
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:32
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
277
Самарская область подверглась атаке беспилотников
28 августа 2025  09:27
Самарская область подверглась атаке беспилотников
735
Весь список