В Самаре бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы осужден за получение взяток

136

Следствием и судом установлено, что в период с 2017 года по 2022 год осужденный получил от граждан денежные средства в размере от 35 тысяч до 500 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности 8 лицам путем внесения в документацию ложных сведений, являющихся основанием для установления соответствующей группы инвалидности.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права заниматься врачебной деятельностью, связанной с участием в медицинских врачебных комиссиях, сроком на 4 года, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: freepik.com