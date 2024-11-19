В Ростове искусственный интеллект помог задержать мошенника

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Искусственный интеллект помог сотрудникам ГУ МВД РФ по Ростовской области совместно с бюро специальных технических мероприятий задержать мошенника за кражу электронных денежных средств. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РБК.

В Ростовской области возбудили уголовное дело за хищение денег с банковского счета.

По данным следствия, в арендованной квартире в Ростове, ранее судимый мужчина, установил два сим-бокса, которые позволяют большому количеству сим-карт функционировать одновременно. Предположительно, аферист работал по наставлениям куратора из Украины.

В ведомстве подчеркнули, что таким образом мошенники выясняли персональные данные людей. Эти махинации позволяли в дальнейшем получать доступ к личным кабинетам на портале «Госуслуги» или в банковских приложениях.

Уточняется, что в квартире, которую снимал подозреваемый, нашли два сим-бокса на 128 сим-карт каждый, 2,5 тыс. сим-карт различных операторов, антенно-фидерное оборудование и другие предметы с доказательственным значением. Всего было совершено 15 тыс. звонков.

В ведомстве добавили, что предварительное расследование продолжается.

Фото: pxhere.com