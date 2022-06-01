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Сегодня в России также начинают действовать сразу несколько новых законов. В их числе документ о единой системе публичной власти, который вводит для глав регионов единый срок полномочий – пять лет, и разрешает им избираться более двух раз подряд.

С 1 июня также вступает в силу закон, который разрешает использовать водительские права для подтверждения личности при выполнении денежных операций.

Увеличиваются штрафы для виновников лесных пожаров. За это теперь грозит не 3 тысячи рублей, как ранее, а до 30 тысяч для физических лиц, а юрлицам – до 400 тысяч рублей.

С сегодняшнего дня также повышен с 18 до 21 года возраст, с которого можно приобретать охотничье ружьё.

Ещё в России с июня появится паспорт болельщика. Без него нельзя будет купить билеты на ряд мероприятий, список которых установит правительство. Заявление для оформления такого документа нужно будет подавать через портал Госуслуг, передает Радио Маяк.