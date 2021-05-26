В России существенно ужесточат наказание для пьяных водителей

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За повторное нарушение автолюбителям грозит полумиллионный штраф и три года тюрьмы.

Госдума одобрила законопроект, увеличивающий до трех лет уголовный срок за пьяное вождение, если водитель ранее уже был судим за аналогичное правонарушение. Сейчас наказание составляет два года. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ приняли во вторник депутаты в первом чтении.

Поправками предлагается ужесточить до трех лет лишения свободы наказание за «управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Также предлагается увеличение размера штрафа от 300 до 500 тысяч вместо от 200 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет, а также исключение наказания в виде обязательных работ. Парламентарии считают, что эти меры уменьшат аварии на дорогах и количество жертв, сообщает КТВ-Луч.



