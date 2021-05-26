Я нашел ошибку
Главные новости:
С марта участники стажировки дорабатывали свои проектные инициативы.
Участники программы региональной стажировки РАНХиГС презентовали свои итоговые проектные идеи
Мероприятие состоялось в управлении по конвоированию.
В УФСИН СО прошел единый прививочный день для сотрудников УИС
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!
Поздравление Дмитрия Азарова выпускников с окончанием школы 
В Самаре заболели 22 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Самарцы требуют остановить строительство 32-этажек на ул. Антонова-Овсеенко
Самарцы требуют остановить строительство 32-этажек на ул. Антонова-Овсеенко
"Уверен, что этот проект, мы совместными усилиями реализуем".
Дмитрий Азаров поддержал идею создания энциклопедии о 170-летней истории развития Самарской губернии и Епархии
В Самаре до конца мая 2021 года добавят автобусы на маршрут №92
В Самаре до конца мая 2021 года добавят автобусы на маршрут №92
ПФР объяснил пенсионерам, как не остаться без выплат после 31 мая
ПФР объяснил пенсионерам, как не остаться без выплат после 31 мая
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.4
-0.13
EUR 89.95
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В России существенно ужесточат наказание для пьяных водителей

26 мая 2021 13:13
116
В России существенно ужесточат наказание для пьяных водителей

За повторное нарушение автолюбителям грозит полумиллионный штраф и три года тюрьмы.

Госдума одобрила законопроект, увеличивающий до трех лет уголовный срок за пьяное вождение, если водитель ранее уже был судим за аналогичное правонарушение. Сейчас наказание составляет два года. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ приняли во вторник депутаты в первом чтении.

Поправками предлагается ужесточить до трех лет лишения свободы наказание за «управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Также предлагается увеличение размера штрафа от 300 до 500 тысяч вместо от 200 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет, а также исключение наказания в виде обязательных работ. Парламентарии считают, что эти меры уменьшат аварии на дорогах и количество жертв, сообщает КТВ-Луч.


 

Теги: ГИБДД пьяные водители

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
86 пьяных водителей выявили в Самарском регионе
24 мая 2021, 13:52
86 пьяных водителей выявили в Самарском регионе
Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий. Происшествия
461
Водители Самары рассказали, насколько часто сталкиваются с несправедливыми штрафами
20 мая 2021, 11:24
Водители Самары рассказали, насколько часто сталкиваются с несправедливыми штрафами
Наиболее распространенной причиной для получения штрафа для самарцев становится несоблюдение скоростного режима. Транспорт
542
Водителя из Жигулевска от управления автомобилем и теперь ему грозит лишение свободы
25 апреля 2021, 10:36
Водителя из Жигулевска от управления автомобилем и теперь ему грозит лишение свободы
Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Происшествия
839
В центре внимания
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!
26 мая 2021  14:29
Поздравление Дмитрия Азарова выпускников с окончанием школы 
Общество
65
26 мая 2021  14:06
Дмитрий Азаров поддержал идею создания энциклопедии о 170-летней истории развития Самарской губернии и Епархии
Общество
127
В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч
26 мая 2021  13:37
В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч
Транспорт
213
Самарских предпринимателей с профессиональным праздником поздравил Дмитрий Азаров
26 мая 2021  11:51
Самарских предпринимателей с профессиональным праздником поздравил Дмитрий Азаров
Экономика
135
Дмитрий Азаров поздравил самарских выпускников с последним звонком
26 мая 2021  11:47
Дмитрий Азаров поздравил самарских выпускников с последним звонком
Образование
160
Весь список