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В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию и её укрывательство. Об этом написал в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что теперь появились отягчающие обстоятельства, если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком, несущим обязанности по содержанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего или тем, кто работает в сфере образования.

Кроме того, закон предусматривает ужесточение наказания за укрывательство тяжких преступлений в отношении детей возрасте до 14 лет. В таким случаях виновным грозит до года лишения свободы.

Володин добавил, что также «вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета – до шести лет лишения свободы», передает Радио Маяк.