В Приволжском районе сотрудница воспользовалась служебным положением и присвоила себе деньги одного из отделений связи

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В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району обратился представитель одного из отделений связи. Он сообщил полицейским, что в результате проведенной ревизии выявлена недостача денежных средств и товара на сумму свыше 95 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия, опросили работников и клиентов организации и установили, что к хищению денежных средств может быть причастна 35-летняя местная жительница.

Из материалов, собранных полицейскими следует, что в обязанности женщины, работавшей в отделение связи, входил ряд операций с наличными денежными средствами и товарно-материальными ценностями. Используя свое служебное положение, она систематически похищала из кассы деньги, а также присваивала товар, находящийся на прилавке.

Во время опроса, ранее не судимая злоумышленница пояснила сотрудникам полиции, что деньги и товары она похитила, находясь в тяжелом материальном положении, и использовала для собственных нужд. По информации полицейских, ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Присвоение или растрата» направлено в суд для принятия решения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО