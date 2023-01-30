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В Подмосковье задержали троих школьников, повредивших железнодорожные пути, сообщило Управление ФСБ по Москве и Московской области, передает РИА Новости.

"Пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, осуществивших повреждение объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления", — указано в релизе.

Восьмиклассники познакомились в Telegram с неизвестными, которые за деньги предложили школьникам повредить инфраструктуру на железной дороге. Подростки получили инструкции и приехали в указанное место. Там молодые люди выполнили поручение, сняв это на видео.

Их действия в зависимости от обстоятельств могут квалифицировать по уголовным статьям "теракт" или "диверсия", по которым грозит от десяти лет до пожизненного заключения, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста, отметили в спецслужбе.

Силовики призвали подростков и их родителей не вступать в диалог с людьми, которых украинские спецслужбы используют для диверсий на российских объектах.

Только своевременное информирование органов ФСБ о подобных ситуациях поможет избежать уголовной ответственности, заключили в ведомстве.

Фото: pxhere