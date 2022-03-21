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Свидетели долгое время боялись говорить об известных им деталях увиденного из-за опасения за собственные жизни.
В Отрадном завершено расследование убийства, совершенного более 20 лет назад
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В Отрадном завершено расследование убийства, совершенного более 20 лет назад

21 марта 2022 17:48
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Свидетели долгое время боялись говорить об известных им деталях увиденного из-за опасения за собственные жизни.

Следственным отделом по городу Отрадный завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве.

В январе 2002 года во дворе одного из жилых домов по улице Советской в Отрадном, было обнаружено тело молодого человека с огнестрельным ранением. В соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы смерть мужчины наступила в результате обильной кровопотери и травматического шока тяжелой степени, развившихся вследствие огнестрельного ранения брюшной полости.

Долгое время данное преступление оставалось нераскрытым. "Были установлены свидетели произошедшего, которые пояснили, что погибший принадлежал к одной из преступных группировок города и его смерть может быть напрямую связана с переделом сфер влияния над подконтрольными коммерческими структурами", - рассказали в пресс-службе СУ СКР СО.

Выяснилось, что в день, когда было совершено преступление, возле дома погибшего была замечена пожилая женщина. Интересной деталью явилось то, что скорость ее передвижения, особенности походки и параметры фигуры не соответствовали предполагаемому возрасту и полу. Удалось установить, что в роли пожилой женщины выступил один из участник противоборствующей преступной группировки, который и нанес смертельное ранение погибшему, после чего скрылся с места происшествия. 

Свидетели долгое время боялись говорить об известных им деталях увиденного из-за опасения за собственные жизни. Однако, гибель обвиняемого в результате ДТП и примененная следователями грамотная техника допроса свидетелей, помогла восстановить картину произошедшего.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

 

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