В Нефтегорском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве

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Богатовским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Нефтегорского района, обвиняемого в убийство двух лиц.



По версии следствия, 6 августа 2024 года обвиняемый совместно с 45-летним знакомым и его 36-летней сожительницей распивали спиртные напитки в квартире по месту жительства женщины. В какой-то момент между ними произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой злоумышленник нанес несколько ударов ножом своим оппонентам. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО