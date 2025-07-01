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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Нефтегорском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве

1 июля 2025 18:20
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Во время пьяной ссоры он нанес смертельные ножевые ранения своему знакомому и его сожительнице.

Богатовским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Нефтегорского района, обвиняемого в убийство двух лиц.

По версии следствия, 6 августа 2024 года обвиняемый совместно с 45-летним знакомым и его 36-летней сожительницей распивали спиртные напитки в квартире по месту жительства женщины. В какой-то момент между ними произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой злоумышленник нанес несколько ударов ножом своим оппонентам. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

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